خطف 20 طالب طب في نيجيريا

خُطف عشرون طالبا في كلية الطب كانوا متوجهين لحضور مؤتمر طبي هذا الأسبوع في شرق نيجيريا حيث تتزايد عمليات الخطف للحصول على فدية، وفقا لمصادر في الشرطة.

وقال اتحاد طلاب الطب وطب الأسنان الكاثوليك النيجيري في بيان اليوم السبت، أنه "في 15 آب حوالى الساعة 17,00، خُطف 20 من أعضائنا بينما كانوا في طريقهم لحضور مؤتمرنا السنوي في إينوجو".

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وأضاف "نحن على اتصال بالعائلات لضمان عودة أعضائنا سالمين".



ودعت رابطة طلاب الطب النيجيريين على "إكس" إلى "الهدوء" مؤكدة أن الوضع "تحت السيطرة".



وأكد أمينها العام فورتون أولاي لوكالة فرانس برس أن "20 طالبا وطبيبا واحدا خُطفوا" وأن الخاطفين يطالبون بفدية.



