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عربي-دولي

البرهان: من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين

Lebanon 24
17-08-2024 | 11:09
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فيما لا تزال المفاوضات والمساعي الدولية مستمرة من أجل التوصل إلى حل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
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كما أضاف خلال لقائه، اليوم، الوفد الإعلامي السوداني المصري، أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع "بحق الشعب غير مسبوقة في كل الحروب بالعالم".
فيما بيّن أن "موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء".
كذلك ختم مؤكداً أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية. (العربية)
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