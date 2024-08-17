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شركة مراهنات كبرى تتوقع فوز هاريس في 7 ولايات أميركية

Lebanon 24
17-08-2024 | 12:00
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قدرت شركة "ويليام هيل" البريطانية للمراهنات فرص المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في جميع الولايات السبع "المتأرجحة" بنسبة 2% فقط.
وذكرت صحيفة "نيوزويك" نقلا عن الشركة تقديرها أن فرص هاريس في الانتصار على ترامب في الولايات السبع الحاسمة وهي جورجيا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وكارولينا الشمالية ونيفادا منخفضة جدا ولا تتجاوز نسبة 1/50 أي 2%.
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وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أن توقعاتها لفرص فوز هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا تبلغ 60% وفي أريزونا- 55.6% وفي ويسكونسن  61.9% وفي بنسلفانيا 60% وفي ميشيغان 66.7%  وفي كارولاينا الشمالية 69.2% وفي نيفادا  57.9%.
هذا وأفاد استطلاع للرأي أجرته شركة "تقارير راسموسن" بأن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ما زال يتقدم على نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بـ4%.
وأجرت Rasmussen Reports استطلاع الرأي الوطني عبر الهاتف والإنترنت، حيث أعرب 49% من الناخبين المحتملين في الولايات المتحدة عن رأيهم بالتصويت لصالح ترامب، فيما سيصوت 45% لصالح هاريس.
وقال 3% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لمرشح آخر، و2% إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.
(روسيا اليوم)
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