زيلينسكي: نعزز مواقعنا في كورسك

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بعد أكثر من عشرة أيام على بدء هجوم كبير تشنّه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الجيش يعزز مواقعه في منطقة كورسك.وجاءت تصريحاته غداة اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بتدمير جسر رئيسي فوق نهر سيم الذي يمر عبر منطقة الحدود، في وقت تسعى كييف إلى تعطيل حركة القوات الروسية في المنطقة.وقال زيلينسكي على تليغرام بعد اجتماع مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني، إن الجنرال (أولكسندر) سيرسكي أفاد بتعزيز مواقع القوات في منطقة كورسك وتوسيع نطاق المنطقة المؤمنة.وفي إشارة إلى الجنود الروس الذين أسرتهم أوكرانيا، قال زيلينسكي إنه اعتبارا من هذا الصباح، قامت القوات الأوكرانية بتجديد صندوق التبادل.من جهة أخرى، أكد زيلينسكي أن الوضع على الجبهة الشرقية لأوكرانيا قرب بلدتي بوكروفسك وتوريتسك كان "تحت السيطرة"، وذلك بعدما أفادت روسيا بأنّها حقّقت تقدّما كبيرا باتجاههما في الأسابيع الأخيرة.