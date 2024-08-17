مصر وإيران تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة واحتواء التصعيد الإقليمي

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره الإيراني بالوكالة على باقري كني، السبت، ضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة وتفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي جراء الحرب على قطاع غزة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، يُعد الثالث خلال 48 ساعة بين كني ووزيري خارجية مصر وقطر اللتين تتوسطان بجهود التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة.ووفق بيان للخارجية المصرية، جاء اتصال عبد العاطي وكني، اليوم، "في إطار المساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التي يشهدها الإقليم".وأضاف البيان أنه جري خلال الاتصال الهاتفي "مناقشة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة"، حيث أكد الوزير المصري أن "المجتمع الدولي أصبح مدركا أكثر من أي وقت مضي لضرورة وقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسري".كما أكد عبد العاطي، كذلك، على "أهمية العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة؛ بسبب الحرب في غزة، وضرورة تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".واستعرض الوزير المصري "الاتصالات الإقليمية والدولية التي تجريها مصر لتحقيق هذا الهدف، وبما يخدم جميع شعوب المنطقة"، مؤكدا على أن "هناك مصلحة مصرية في وقف التصعيد".من جانبه، أعرب كني، خلال الاتصال الهاتفي، عن "تقديره للجهود المصرية الحالية والمسؤولية التي تتحملها مصر لوقف الحرب في غزة والتهدئة"، وفق بيان الخارجية المصرية. (الأناضول)