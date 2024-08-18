حريق في معلم بارز بلندن... يحوي لوحة شهيرة لفان غوخ (فيديو)

سيطرت قوات الإطفاء على حريق اندلع فوق سطح مبنى سومرست هاوس في العاصمة البريطانية، لندن، السبت، دون أن تتعرض الأعمال الفنية الرئيسية في المبنى التاريخي لأي ضرر.

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وذكرت إدارة الإطفاء في لندن أن 25 سيارة إطفاء توجهت لإخماد الحريق بعد انطلاق جرس الإنذار قبل منتصف النهار. وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفق رويترز.

ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وفني وترفيهي في الوقت الحالي.





وأكدت شبكة "سي إن إن" أن إحدى اللوحات في المعرض هي للفنان الشهير، فينسنت فان غوخ، والتي رسمها لنفسه بعدما قطعت أذنه، مشيرة إلى أن اللوحة لم تتعرض لأذى.

وقالت كيلي فوستر مساعدة مفوض إدارة الإطفاء في لندن خلال مؤتمر صحفي: "وقع الحريق في جزء من سطح المبنى. وشكل عمر المبنى وتصميمه تحديا لفرق الإطفاء في أثناء استجابتهم الأولية".

وذكرت أن رجال الإطفاء سيظلون في الموقع طوال الليل مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحريق.

واندلع الحريق في الجناح الغربي لمبنى سومرست حيث تقع المكاتب الإدارية وليس الأعمال الفنية.

ويوجد معرض كورتولد، الذي يضم أعمالا فنية نادرة من العصور الوسطى وحتى القرن العشرين، في الجناح الشمالي للمبنى.

وقال جوناثان ريكي، مدير مؤسسة سومرست هاوس تراست: "من السابق لأوانه التعليق على حالة المبنى".



وأضاف "أنا على يقين من أن الضرر لحق بجزء صغير من المبنى".



وقال إن مبنى سومرست هاوس الرئيسي سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، لكن معرض كورتولد سيعاد فتحه أمام الجمهور، الأحد.



وكان المبنى الأصلي قد هُدم، في عام 1775، ثم أعيد بناؤه. (الحرة)