من هم أعضاء نادي الـ100 مليار دولار؟ تعرّفوا إليهم!

100 مليار دولار كان رقماً أسطورياً يمكن قراءته في ميزانيات الدول، أو هكذا كان متصوراً حتى عام 2017، حينما أكد الشريك المؤسس لشركة "أمازون"، جيف بيزوس على أن الوصول إلى هذه العلامة في الثروة والتي سبقها إليه بيل غيتس قبل أزمة "الدوت كوم" عام 1999، باتت واقعاً يمكن إنجازه.

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وحتى بيل غيتس نفسه، لم تصمد ثروته كثيراً، بعد تراجع أسهم التكنولوجيا عقب انفجار فقاعة الدوت كوم، وظل هذا النادي بدون أعضاء لعقود، ولكن الحلول السريعة للتكنولوجيا، وحجم الثروات الهائل الذي خلقته لأصحابها، خلق عضويات خاصة داخل النادي النادر بالأساس. وحتى بيل غيتس نفسه، لم تصمد ثروته كثيراً، بعد تراجع أسهم التكنولوجيا عقب انفجار فقاعة الدوت كوم، وظل هذا النادي بدون أعضاء لعقود، ولكن الحلول السريعة للتكنولوجيا، وحجم الثروات الهائل الذي خلقته لأصحابها، خلق عضويات خاصة داخل النادي النادر بالأساس.

وفي عام 2021، حطم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، جميع الأرقام القياسية السابقة، ولم يصبح فقط أغنى رجل في العالم، ولكنه أخذ حدود الثروة إلى مناطق جديدة بعدما تخطت ثروته 300 مليار دولار.



وعلى الرغم من التحذيرات من انهيار محتمل لأسواق الأسهم، بحسب توقعات مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، ومخاوف ركود الاقتصاد الأميركي، وتأخر الفيدرالي في الاستجابة عبر خفض الفائدة، إلا أن ثروات المليارديرات واصلت النمو بقوة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لأعضاء نادي الـ 100 مليار دولار إلى 15 شخصاً للمرة الأولى في التاريخ، علماً أن هذا العدد كان 14 شخصاً خلال شهر نيسان الماضي، وفقاً لمؤشر" فوربس".



ويوم الجمعة الماضي، انضم الإسباني، أمانسيو أورتيغا، المالك لحصة 59% في أكبر شركة تجزئة للملابس في العالم "زارا"، إلى القائمة بعدما ارتفعت ثروته 2.86 مليار دولار، إلى 102 مليار دولار.



وأورتيغا البالغ من العمر 88 عاماً، لم يكن له أي صور منشورة سوى صورة من بطاقة الهوية المحلية الخاصة به حتى عام 1999، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".



وإليك باقي القائمة:



- إيلون ماسك (241 مليار دولار)



- جيف بيزوس (200 مليار دولار)



- برنارد أرنو (192 مليار دولار)



- مارك زوكربيرغ (187 مليار دولار)



- بيل غيتس (158 مليار دولار)



- لاري أليسون (152 مليار دولار)



- لاري بيغ (147 مليار دولار)



- ستيف بالمر (145 مليار دولار)



- وارن بافيت (140 مليار دولار)



- سيرجي برين (138 مليار دولار)



- موكيش إمباني (111 مليار دولار)



- جينسن هوانغ (109 مليار دولار)



- مايكل ديل (106 مليار دولار)



- غوتام أداني (104 مليار دولار)



- أمانسيو أورتيغا (102 مليار دولار)



وأضاف أعضاء نادي الـ "100 مليار دولار" 340.7 مليار دولار إلى ثروتهم منذ بداية العام، حيث تأثر الرقم سلباً بسبب تراجع ثروة الفرنسي، برنارد أرنو بقيمة 15.6 مليار دولار. (العربية نت)