بالصور... طائرة "بوينغ" تخرج عن مسارها خلال هبوطها

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تعرضت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية لحادث وصف بـ"الخطير"، وذلك عندما خرجت عن المدرج خلال هبوطها في مطار روبرتس الدولي في ليبيريا.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن لا خسائر بشرية أو مادية.وقررت شرطة الطيران إلغاء رحلة العودة إلى مدينة الدار البيضاء، إلى حين إصلاح الأضرار.وبالموازة مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، تمت الإشارة إلى أن الأسباب تعود إلى عاصفة جوية قوية ضربت العاصمة الليبيرية. (سكاي نيوز)