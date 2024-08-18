معلومات جديدة عن يحيى السنوار... ماذا كان يفعل داخل السجون الإسرائيليّة؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الكاتب الإسرائيليّ جاكي خوجي قال إنّ "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السوار، لا يجيد فقط "إشعال الحروب"، بل إنه يمتلك أيضا موهبة "نسج الروايات"، ويظهر ذلك في رواية كتبها أثناء فترة سجنه تكشف عن موهبته الأدبية، وهي رواية "الشوك والقرنفل".وقال خوجي في مقال نشره عبر صحيفة موقع "معاريف" إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، انتهيت من قراءة رواية طويلة من الأدب العربي، نُشرت قبل 20 عامًا في ظروف سرية، تتألف من 335 صفحة، دون أن يُعرف الناشر أو مكان الطباعة".وأضاف: "لم يلتفت أحد تقريبًا إلى هذه الرواية في وقتها، على الرغم من أن الكاتب بذل فيها قصارى جهده واهتمامه، وفي كانون الأول 2004 تاريخ صدورها، لم يكن أحد سوى مجموعة صغيرة من ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، بضع مئات من الأسرى الأمنيين، ومجموعة من الأقارب والأصدقاء يعرفون اسم يحيى إبراهيم السنوار".وقال: "يتضح أن عدوّ إسرائيل اللدود، الذي غُمرت يداه ورقبته بدمائنا، هو أيضا مترجم وكاتب غزير الإنتاج، وكتب خمسة كتب خلال 22 عاما قضاها في السجن الإسرائيلي، اثنان منها ترجمهما من العبرية إلى العربية، بينما ألف الثلاثة الأخرى بنفسه، الأول هو كتاب لرئيس جهاز الشاباك السابق يعقوب بيري بعنوان "القادم لقتلك.. بادر واقتله"، والثاني كتاب خليفته كرمي غيلون "الشاباك بين الانقسامات".وبعد ذلك، ألّف السنوار كتابين قصيرين يتناولان السنوات الأولى لحركة حماس، ثم تفرغ لكتابة عمله الأخير "الشوك والقرنفل" وهو رواية أدبية كتبها بنفسه، وتحمل عنوانًا يمثل الخير والشر اللذين يوجدان معا.وكتب السنوار كتبه في زنزانته في السجون، بعضها تم تهريبها إلى الخارج، ربما عن طريق المحامين أو أفراد الأسرة الذين زاروه، وتمت طباعتها وتوزيعها على نطاق محدود، واثنان منها على الأقل، وكتابا بيري وغيلون لم يُنشرًا. وتم اكتشافها من قبل السجانين خلال تفتيش مفاجئ وصودرت. كل أعماله، بما في ذلك الرواية، هي أدب موجه، وكانت تهدف إلى خدمة النضال الوطني والحركة التي ينتمي إليها. (عربي 21)