بعد اختطاف أحد مسؤوليه.. مصرف ليبيا المركزي يُعلّق كافة أعماله

أعلن المصرف المركزي في ليبيا عن إيقاف كافة أعماله بعد اختطاف أحد مسؤوليه، مطالبا الأجهزة المسؤولة بالتدخل للإفراج عنه ووضع حدّ للأساليب غير القانونية التي تمارسها بعض الأطراف.



وكان اختطف مجهولون مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي مصعب مسلم من أمام بيته في العاصمة طرابلس، واقتادوه إلى وجهة غير معلومة، حيث لا يزال مصيره مجهولا. (العربية)

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