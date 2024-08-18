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إقتصاد

الكويت تُعلن عن قطع التيار الكهربائيّ في 8 مناطق سكنية

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:09
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من 8 مناطق سكنية للحفاظ على المنظومة الكهربائية.

وأرجعت سبب القطع إلى ما حدث أمس من خلل في إمدادات الغاز الذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.
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وأوضحت الوزارة أن المناطق التي ستشهد انقطاعا تشمل جليب الشيوخ، حولي، مبارك الكبير، صباح الأحمد، العمرية، الفروانية، الجهراء القديمة، وأبوفطيرة. (سكاي نيوز)

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