الملك تشارلز الثالث يُقيل حراس شقيقه الأمير أندرو... ما السبب؟

Advertisement

قالت صحيفة "The Sun" إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أقال حراس أخيه الأصغر الأمير أندرو سيئ الصيت، لإجباره على مغادرة قصر "رويال لودج" الذي تملكه الأسرة الحاكمة.ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من أسرة الملك أن تشارلز يحاول منذ وقت بعيد إجبار أخيه على مغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرغسون.وأضاف المصدر أن الحراس سيغادرون القصر في نهاية تشرين الاول المقبل.