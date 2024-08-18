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عربي-دولي

الملك تشارلز الثالث يُقيل حراس شقيقه الأمير أندرو... ما السبب؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:35
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قالت صحيفة "The Sun" إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أقال حراس أخيه الأصغر الأمير أندرو سيئ الصيت، لإجباره على مغادرة قصر "رويال لودج" الذي تملكه الأسرة الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من أسرة الملك أن تشارلز يحاول منذ وقت بعيد إجبار أخيه على مغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرغسون.
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وأضاف المصدر أن الحراس سيغادرون القصر في نهاية تشرين الاول المقبل.
 
وبحسب المصدر، من الممكن أن يحرم الملك أخيه أيضا من مدفوعات سنوية قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني. (روسيا اليوم)
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