قنبلة من الحرب العالمية الثانية تتسبب في إخلاء 400 منزل في إيرلندا

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بغية إزالة ما يشتبه بأنه قنبلة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، أصدرت شرطة مقاطعة إيرلندا الشمالية أمرا بإخلاء أكثر من 400 منزل، في عملية قد تستغرق أكثر من 5 أيام.وقال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء”.واضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".هذا وأقامت الشرطة حواجز وطلبت من السائقين تجنب المنطقة، فيما تم إنشاء مركز دعم طارئ للسكان الذين اضطروا إلى الانتقال من منازلهم.وقد تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة في نيوتاوناردز، وهي منطقة في مقاطعة داون. (روسيا اليوم)