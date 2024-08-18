بعد عام من التحضير.. 2500 شرطي لتأمين مؤتمر الديمقراطيين

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حضور 50 ألف ناشط

وينتظر وصول أكثر من 50 ألف ناشط إلى شيكاغو بين الاثنين والخميس للاحتفال بكامالا هاريس كمرشحة رسمية للديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية.



ويتوقع أن تشهد النسخة السادسة والعشرون للمؤتمر مواكبة أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعودت استضافة أحداث سياسية كبرى. بين تظاهرات حاشدة محتملة تأييداً للفلسطينيين وخطر وقوع اعتداء، تكثر التحديات الأمنية التي تحوط بالمؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي تستعد شيكاغو لاستضافته، فيما تنشط الأجهزة الأمنية لاحتواء أي تهديد يعكّر الحدث.وينتظر وصول أكثر من 50 ألف ناشط إلى شيكاغو بين الاثنين والخميس للاحتفال بكامالا هاريس كمرشحة رسمية للديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية.ويتوقع أن تشهد النسخة السادسة والعشرون للمؤتمر مواكبة أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعودت استضافة أحداث سياسية كبرى.

عام من التحضير.. وأكثر من 2500 شرطي

وأمضى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووحدة النخبة في جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية عاماً كاملاً في إعداد المنظومة الأمنية الكبيرة التي ستزنر المركز الرياضي المترامي الذي يستضيف الحدث، في حضور أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي يتقدمهم الرئيس جو بايدن، إضافةً إلى العديد من نجوم هوليوود.



وأوضح لوكاس روثار مسؤول مكتب التحقيقات الاتحادي في شيكاغو أن لا سبب محدداً للقلق، لكن الحدث سيتم وسط "أجواء من التهديدات المتزايدة".



وقال روثار خلال مؤتمر صحافي "ندرك التهديدات الواسعة التي ترخي بثقلها على بلادنا، سواء كان مصدرها الجريمة العنيفة أو الإرهاب الدولي أو الإرهاب الداخلي.. إضافة الى تهديدات أخرى متعددة".



سيتولى ضمان أمن الحدث نحو 2500 عنصر من الشرطة المحلية، يدعمهم مئات من العناصر استقدموا من خارج الولاية.