28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عام من التحضير.. 2500 شرطي لتأمين مؤتمر الديمقراطيين
Lebanon 24
18-08-2024
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
بين تظاهرات حاشدة محتملة تأييداً للفلسطينيين وخطر وقوع اعتداء، تكثر التحديات الأمنية التي تحوط بالمؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي تستعد شيكاغو لاستضافته، فيما تنشط الأجهزة الأمنية لاحتواء أي تهديد يعكّر الحدث.
Advertisement
حضور 50 ألف ناشط
وينتظر وصول أكثر من 50 ألف ناشط إلى شيكاغو بين الاثنين والخميس للاحتفال بكامالا هاريس كمرشحة رسمية للديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية.
ويتوقع أن تشهد النسخة السادسة والعشرون للمؤتمر مواكبة أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعودت استضافة أحداث سياسية كبرى.
عام من التحضير.. وأكثر من 2500 شرطي
وأمضى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووحدة النخبة في جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية عاماً كاملاً في إعداد المنظومة الأمنية الكبيرة التي ستزنر المركز الرياضي المترامي الذي يستضيف الحدث، في حضور أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي يتقدمهم الرئيس جو بايدن، إضافةً إلى العديد من نجوم هوليوود.
وأوضح لوكاس روثار مسؤول مكتب التحقيقات الاتحادي في شيكاغو أن لا سبب محدداً للقلق، لكن الحدث سيتم وسط "أجواء من التهديدات المتزايدة".
وقال روثار خلال مؤتمر صحافي "ندرك التهديدات الواسعة التي ترخي بثقلها على بلادنا، سواء كان مصدرها الجريمة العنيفة أو الإرهاب الدولي أو الإرهاب الداخلي.. إضافة الى تهديدات أخرى متعددة".
سيتولى ضمان أمن الحدث نحو 2500 عنصر من الشرطة المحلية، يدعمهم مئات من العناصر استقدموا من خارج الولاية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
Lebanon 24
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
07:32 | 2024-08-18
18/08/2024 07:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن اغتيال فؤاد شكر.. إتصالٌ أدى إلى استهدافه!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن اغتيال فؤاد شكر.. إتصالٌ أدى إلى استهدافه!
00:33 | 2024-08-18
18/08/2024 12:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
12:27 | 2024-08-18
18/08/2024 12:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
08:41 | 2024-08-18
18/08/2024 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعنيه تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش
Lebanon 24
هذا ما يعنيه تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش
02:00 | 2024-08-18
18/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:17 | 2024-08-18
متحديا القضاء.. ماسك يوقف عمليات "أكس" في البرازيل
15:56 | 2024-08-18
أميركا ترفع وتيرة نقل الأسلحة إلى سوريا.. ماذا يحصل هناك؟
15:45 | 2024-08-18
في هذه الحال.. "حزب الله" سيقصف تل أبيب فورًا
15:23 | 2024-08-18
قبيل وصوله تل ابيب.. وزير الخارجية الاميركي يتصل بنظيره السعودي
15:12 | 2024-08-18
عمى استخباراتي.. كيف تُحاول إسرائيل تعويض العملاء الذين يتم تصفيتهم؟
15:10 | 2024-08-18
بعد دعوة أقصاه لإسقاط ماكرون بالبرلمان.. اليسار الفرنسي ينقسم مجدداً
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
18/08/2024 23:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
18/08/2024 23:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
18/08/2024 23:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24