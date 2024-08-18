زيلنسكي يعلق على تدمير الجسر الروسي.. هذا ما قاله

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اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الأحد، أن أوكرانيا "تزداد قوة" في منطقة كورسك الروسية، مع إعلان كييف أنها فجرت جسرا ثانيا في المنطقة.وقال زيلنسكي في كلمة إن موطئ قدم كييف في كورسك "يزداد قوة" و "الآن نحن نعزز مواقعنا"، وفق ما نقلته "سي أن أن".وأعلنت القوات الأوكرانية، الأحد، انها فجرت جسرا آخر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، "بضربات جوية دقيقة"، وذلك بعد يومين من إعلان مماثل.وقال قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشتشوك، في منشور له على تلغرام إن "سلاح الجو يواصل حرمان العدو من قدراته اللوجستية بفضل ضربات جوية دقيقة".ويستمر القتال في منطقة كورسك، حيث تتقدم أوكرانيا ببطء منذ إطلاق توغلها المفاجئ عبر الحدود الأسبوع الماضي.