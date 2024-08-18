جريمة في غزة.. إسرائيل قتلت معلمة و6 من أطفالها بينهم 5 توائم

Advertisement

أسفرت غارات إسرائيلية على غزة عن مقتل 28 شخصا، الأحد، بما في ذلك 5 توائم صغار، حسب مسؤولين صحين محليين.وشمل القصف الإسرائيلي غارة في وقت مبكر من صباح الأحد على منزل في بلدة دير البلح بوسط غزة أسفرت عن مقتل امرأة و6 من أطفالها، بحسب مستشفى شهداء الأقصى.وقال جد الأطفال محمد عوض خطاب إن ابنته، وهي معلمة، كانت مع زوجها وأطفالها الستة عندما قصف منزلهم.وكان أصغر طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا، أما الآخرون فكانوا 5 توائم يبلغون من العمر 10 سنوات. (سكاي نيوز عربية)