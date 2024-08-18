بعد 51 عاما على ارتكابه جريمته.. سقط في قبضة السلطات الأميركية!

اعتقلت السلطات الأميركية مايكل يوجين مولن، 75 عاماً، لقتله امرأة بالرصاص في كاليفورنيا قبل 51 عاماً.

وقال مكتب عمدة مقاطعة مارين إن أدلة الحمض النووي قادت المحققين إلى تحديد هوية مولن في وفاة نينا نادين فيشر عام 1973، وقبض على مولين بالقرب من سالمون بولاية أيداهو، وهو محتجز في السجن بانتظار تسليمه إلى كاليفورنيا.

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وأضاف مكتب عمدة مقاطعة مارين: "إن المقتولة فيشر كانت تعيش في سان رافائيل بولاية كاليفورنيا مع زوجها وابنتها الصغيرة عندما قُتلت البالغة من العمر 31 عاماً في نوفمبر 1973، كان كل من فيشر وزوجها مواطنين سويديين، وكانا يستعدان للعودة إلى السويد في ذلك الوقت".

وعثر زوج فيشر على جثتها عندما عاد إلى المنزل من العمل، وكانت قد تعرضت للاعتداء الجسدي وإطلاق النار عليها ثلاث مرات. (الخليج)