بالفيديو: إصابة صحفية فلسطينية بظهرها أثناء تغطيتها بغزة!

تغطية صحفية: إصابة الصحفية سلمى القدومي؛ جرّاء إطلاق الاحتلال النار على مجموعة من الصحفيين في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/n1fTZ22GnI
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2024
تغطية صحفية: إصابة الصحفية سلمى القدومي؛ جرّاء إطلاق الاحتلال النار على مجموعة من الصحفيين في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/n1fTZ22GnI
اصابة الزميلة الصحفية سلمى القدومي اثناء تغطيتها الصحفية في مدنية خانيونس pic.twitter.com/DK4tMX2ytV
— عبدالله العطار (@abdallahatar) August 18, 2024
اصابة الزميلة الصحفية سلمى القدومي اثناء تغطيتها الصحفية في مدنية خانيونس pic.twitter.com/DK4tMX2ytV