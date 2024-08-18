بالفيديو: إصابة صحفية فلسطينية بظهرها أثناء تغطيتها بغزة!

أصيبت الصحفية الفلسطينية سلمى القدومي بشظايا بالظهر، جرّاء إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مجموعة من الصحفيين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

تغطية صحفية: إصابة الصحفية سلمى القدومي؛ جرّاء إطلاق الاحتلال النار على مجموعة من الصحفيين في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/n1fTZ22GnI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2024 Advertisement اصابة الزميلة الصحفية سلمى القدومي اثناء تغطيتها الصحفية في مدنية خانيونس pic.twitter.com/DK4tMX2ytV — عبدالله العطار (@abdallahatar) August 18, 2024