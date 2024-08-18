في زيارة رسمية تستمر ليومين.. بوتين في أذربيجان

Advertisement

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحدK إلى باكو في زيارة دولة تستمر يومين سيبحث خلالها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.ووصل الزعيم الروسي إلى باكو على متن طائرة تابعة لفرقة الطيران الخاصة "روسيا"، وكان في انتظاره في المطار بساط أخضر احتفالي، وهو بساط تقليدي مخصص لاستقبال الضيوف المرموقين في أذربيجان، وقد اصطف على طوله حرس الشرف.ومن المقرر عقد الأحداث الرسمية وأحداث العمل الرئيسية ضمن جدول أعمل الزعيم الروسي يوم الاثنين 19 آب، وسيقوم الرئيس بوتين حسب التقاليد بزيارة "زقاق الشرف" وسيضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الوطني الأذربيجاني حيدر علييف، وبعد ذلك سيزور "ضريح الشهداء" تكريما لذكرى الشعب الذي مات من أجل استقلال أذربيجان. (روسيا اليوم)