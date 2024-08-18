عباس إلى قطاع غزة... والتجهيزات بدأت

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّ القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له إلى قطاع غزة.وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة عباس والقيادة الفلسطينية الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك.وكذلك للتأكيد على أنّ دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على هذه الأرض بهدف العمل على استعادة الوحدة الوطنية.وتم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك.