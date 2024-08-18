29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لإرغامه على مغادرة القصر.. الملك تشارلز يقيل حراس شقيقه الأمير أندرو!
Lebanon 24
18-08-2024
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان الملك تشارلز الثالث أقال حراس أخيه الأصغر سيئ الصيت، لإجباره على مغادرة قصر "رويال لودج" الذي تملكه الأسرة الحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأسرة الملكية قوله، إن تشارلز يحاول منذ وقت بعيد إجبار أخيه على مغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرغسون.
Advertisement
وأضاف المصدر أن الحراس سيغادرون القصر في نهاية تشرين الأول المقبل، كما من الممكن أن يحرم الملك أخاه أيضًا من مدفوعات سنوية قدرها 5.177 مليون دولار.
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت الصحيفة أن الزوجين دعيا للانتقال إلى كوخ فروغمور الذي غادره الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في حزيران 2023.
واندلعت فضيحة حول الأمير البريطاني أندرو بسبب اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه الناشطة الحقوقية فيرجينيا جوفري. وعلى خلفية الفضيحة، حرم قصر باكنغهام الأمير أندرو من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية.(سكاي نيوز)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
Lebanon 24
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
07:32 | 2024-08-18
18/08/2024 07:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
14:10 | 2024-08-18
18/08/2024 02:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
12:27 | 2024-08-18
18/08/2024 12:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
10:30 | 2024-08-18
18/08/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
08:41 | 2024-08-18
18/08/2024 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:10 | 2024-08-19
الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة لشاب يبلغ 33 عاماً
02:00 | 2024-08-19
بريطانيا تطالب بتسليم أنواعا من السكاكين الحادة مستوحاة من أفلام الزومبي
01:48 | 2024-08-19
حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في اليمن
01:47 | 2024-08-19
بسبب حمايتهم من القصف الروسي... رهائن روس "يشكرون" خاطفيهم
01:35 | 2024-08-19
كوريا الجنوبية وأميركا تبدأن تدريبات عسكرية سنوية
01:26 | 2024-08-19
"وول ستريت جورنال": بايدن يترك وراءه إرثا حزينا
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
19/08/2024 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
19/08/2024 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
19/08/2024 09:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24