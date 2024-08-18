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عربي-دولي

لإرغامه على مغادرة القصر.. الملك تشارلز يقيل حراس شقيقه الأمير أندرو!

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:29
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان الملك تشارلز الثالث أقال حراس أخيه الأصغر سيئ الصيت، لإجباره على مغادرة قصر "رويال لودج" الذي تملكه الأسرة الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأسرة الملكية قوله، إن تشارلز يحاول منذ وقت بعيد إجبار أخيه على مغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرغسون.
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وأضاف المصدر أن الحراس سيغادرون القصر في نهاية تشرين الأول المقبل، كما من الممكن أن يحرم الملك أخاه أيضًا من مدفوعات سنوية قدرها 5.177 مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت الصحيفة أن الزوجين دعيا للانتقال إلى كوخ فروغمور الذي غادره الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في حزيران 2023.

واندلعت فضيحة حول الأمير البريطاني أندرو بسبب اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه الناشطة الحقوقية فيرجينيا جوفري. وعلى خلفية الفضيحة، حرم قصر باكنغهام الأمير أندرو من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية.(سكاي نيوز)

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