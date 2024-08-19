أفاد مصدر مطلع بأن أجهزة الدعاية النازية الأوكرانية استقدمت صحفيين أجانب لتصوير رهائن روس بمستشفى مدينة سومي شمال أوكرانيا "يشكرون قوات كييف على إنقاذهم من القصف الروسي لكورسك".

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله: "نقل نازيو كييف رهائن عسكريين ومدنيين روس إلى مستشفى سومي ليصورهم صحفيون أجانب وهم يتلقون الإسعافات، ويناشدون الجيش الروسي عدم قصف قرى منطقة سوجا في مقاطعة كورسك الروسية، والمستشفى الإقليمي بمدينة سومي" شمال شرقي أوكرانيا.





وأضاف أن مؤلفي تمثيلية نظام كييف طلبوا من الرهائن أن "يعربوا عن امتنانهم لقوات كييف على تحريرهم".



وأكد أن الغرض من هذه التقارير المفبركة، اتهام القوات الروسية أمام الجمهور الغربي "بمهاجمة المدنيين والإيهام بأن سكان مقاطعة كورسك يشعرون بالامتنان لقوات كييف على مساعدتهم".



ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديوهات في هواتف الأسرى الأوكرانيين، يقتادون سكان القرى الحدودية التي تسللوا إليها معصوبي الأعين إلى الجانب الأوكراني من الحدود لابتزاز روسيا بهم لاحقا.



كما تعج المواقع الروسية والأوكرانية بمشاهد لجنود كييف يدمرون المنازل ويطلقون النار على السيارات والمدنيين في القرى التي اجتاحوها.



ويواصل الجيش الروسي تطهير مقاطعة كورسك من نازيي كييف، الذين تكبدوا حسب آخر نشرة لوزارة الدفاع الروسية 3640 قتيلا، ومئات الأسرى والدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية. (روسيا اليوم)