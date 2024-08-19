روسيا.. فرار دبلوماسي تشيكي فور اتهامه بتهريب المؤثرات العقلية

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أعلن مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية أوليغ تيابكين فرار موظف بالسفارة التشيكية لدى موسكو، فور اتهامه بمحاولة تهريب مؤثرات عقلية إلى روسيا.وقال تيابكين: "موظف السفارة التشيكية غادر أراضي روسيا وفتحت ضده قضية جنائية بتهمة تهريب مؤثرات عقلية".وفي تموز الماضي تم استدعاء القائم بالأعمال التشيكي في روسيا يان أوندريكا إلى الخارجية الروسية وتقديم احتجاج له على محاولة تهريب مؤثرات عقلية من قبل أحد موظفي البعثة الدبلوماسية. (روسيا اليوم)