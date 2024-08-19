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عربي-دولي
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب إذا حاولت بولندا اعتراض صواريخنا فوق أوكرانيا
Lebanon 24
19-08-2024
|
04:05
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صرّح أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو ستردُّ بشكل «ملموس وملائم ومناسب»، إذا حاولت بولندا اعتراض الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.
وقال تيابكين، لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، الاثنين، إنه «إذا ما استسلمت وارسو الرسمية لاندفاع المغامرة، وقررت القيام بمحاولات لاعتراض وسائل التدمير بعيدة المدى التي تستخدمها قواتنا المسلّحة بشكل قانوني، من أجل تحييد التهديدات العسكرية المنطلقة من أراضي أوكرانيا إلى روسيا، فإن الرد عليها سيكون مناسباً ومحدداً تماماً».
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وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «أشارت الدبلوماسية الروسية مراراً إلى المخاطر التي تنطوي عليها المشاركة المباشرة المحتملة للدول الغربية في الأعمال العدائية، إلى جانب نظام كييف».
وتابع: «لا توجد مفاوضات بشأن هذه القضية مع أي شخص. موقفنا معروف جيداً لكل من وارسو وحلف شمال الأطلسي». (الشرق الأوسط)
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