أرمينيا تستهدف مواقع أذربيجانية على الحدود

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استهداف القوات الأرمنية مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كلبجر المحررة.وحسب بيان الدفاع الإيرانية الاثنين، قصفت القوات الأرمنية المتمركزة في قرية زركند، في الساعة 23:50 من مساء الأحد، القوات الأذربيجانية بقرية دميرتشيدام.وأشار البيان إلى رد القوات الأذربيجانية لمصادر النيران.وتزامن القصف الأرميني مع زيارة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أذربيجان.(الأناضول)