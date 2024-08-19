Advertisement

عربي-دولي

أرمينيا تستهدف مواقع أذربيجانية على الحدود

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1236111-638596624827586726.jpg
Doc-P-1236111-638596624827586726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استهداف القوات الأرمنية مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كلبجر المحررة.
وحسب بيان الدفاع الإيرانية الاثنين، قصفت القوات الأرمنية المتمركزة في قرية زركند، في الساعة 23:50 من مساء الأحد، القوات الأذربيجانية بقرية دميرتشيدام.
Advertisement
وأشار البيان إلى رد القوات الأذربيجانية لمصادر النيران.
وتزامن القصف الأرميني مع زيارة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أذربيجان.
(الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:49 | 2024-08-19
08:42 | 2024-08-19
08:26 | 2024-08-19
08:20 | 2024-08-19
08:09 | 2024-08-19
08:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24