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عربي-دولي

بقيادة السيسي وأردوغان... مصر وتركيا تستعدان لاتفاقات كبرى

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:36
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أعلن سفير تركيا لدى مصر صالح موتلو شن أنه سيتم التوقيع بين مصر وتركيا على اتفاقيات تشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية.


وأوضح، في بيان صحفي أنه تحت قيادة كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تستمر العلاقات بين البلدين ‏في التطور شاملة كل المجالات من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن السياحة إلى الصناعة، ومن التعليم إلى الصحة‎.
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ونوه بأن التوقيع سيتم في اجتماع المجلس الاستراتيجي ‏رفيع المستوى الذي سيعقد برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي‎، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

كان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زار مصر يومي 4 و5 اب؛ للتحضير لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره بدر عبدالعاطي، إن مصر وبلاده ستعملان على تطوير العلاقات بكل الإمكانيات المتاحة، مضيفا أنَّ المنطقة أصبحت تشهد طوقًا من النيران، مؤكدا أن أنقرة تولي اهتماما كبيرًا بالتشاور مع مصر.

وأوضح أنّه سيتم عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا.

وأشار إلى أنه نقل للرئيس السيسي تحيات نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأن بلاده تتطلع لاستقباله في تركيا في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن زيارة أردوغان لمصر مؤخرا أعطت دفعة قوية للعلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدا العمل على تعزيز وتكثيف العلاقات في شتى المجالات، معربا عن إيمانه برفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أعلى. (روسيا اليوم)
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