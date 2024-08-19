Advertisement

عربي-دولي

رئيس بلغاريا يؤجل الانتخابات ويرفض تشكيل حكومة موقتة

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1236212-638596740948400844.jpg
Doc-P-1236212-638596740948400844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض الرئيس البلغاري رومين راديف، بشكل مفاجئ الموافقة على تشكيل حكومة موقتة جديدة وقال إنه يعتزم تأجيل انتخابات برلمانية مبكرة كانت مقررة في تشرين الأول المقبل.

وتمحور رفض الرئيس راديف التوقيع على قائمة الوزراء، حول اعتراضات على المرشح لمنصب وزير الداخلية، حيث قال إنه قد يعرض نزاهة الانتخابات للخطر، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ.
Advertisement

ومن المقرر تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً لها أن تجرى في 20 تشرين الأول المقبل - وهي الانتخابات السابعة في بلغاريا خلال السنوات الثلاث الماضية - مع استمرار الرئيس في إجراء محادثات مع مرشحين محتملين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:49 | 2024-08-19
08:42 | 2024-08-19
08:26 | 2024-08-19
08:20 | 2024-08-19
08:09 | 2024-08-19
08:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24