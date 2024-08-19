رئيس بلغاريا يؤجل الانتخابات ويرفض تشكيل حكومة موقتة

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رفض الرئيس البلغاري رومين راديف، بشكل مفاجئ الموافقة على تشكيل حكومة موقتة جديدة وقال إنه يعتزم تأجيل انتخابات برلمانية مبكرة كانت مقررة في تشرين الأول المقبل.وتمحور رفض الرئيس راديف التوقيع على قائمة الوزراء، حول اعتراضات على المرشح لمنصب وزير الداخلية، حيث قال إنه قد يعرض نزاهة الانتخابات للخطر، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ.ومن المقرر تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً لها أن تجرى في 20 تشرين الأول المقبل - وهي الانتخابات السابعة في بلغاريا خلال السنوات الثلاث الماضية - مع استمرار الرئيس في إجراء محادثات مع مرشحين محتملين.