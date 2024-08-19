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عربي-دولي

القبض على مشتبه به... قام بطباعة 11 مليون يورو مزورة

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:42
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قالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إنها ألقت القبض قبل أيام في مدينة نابولي الإيطالية على مزور يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 11 مليون يورو.

وأضافت "يوروبول" أن الرجل الذي ألقت القبض عليه ولم تذكره بالاسم، كان قد باع بالفعل أوراقا نقدية مزورة بقيمة ثمانية ملايين يورو في أنحاء أوروبا.
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وقالت إن الشرطة صادرت نحو 3 ملايين يورو مزورة حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي. (سكاي نيوز)
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