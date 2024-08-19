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إسرائيل تقطع علاقاتها بشكل كامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

Lebanon 24
19-08-2024 | 14:41
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قالت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل قطعت علاقاتها تماما مع المكتب.



واضافت: "لم تسمح إسرائيل بعد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعادة فتح مكتبها في الضفة الغربية والوصول إلى غزة، ولم تعد طلباتنا للحصول على التأشيرة تحظى بالإجابة".
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وتابعت: "نحن مستمرون في المطالبة بالوصول، والأشخاص الوحيدون من منظمتنا الذين تمكنوا من الدخول إلى غزة هم إنهم يفعلون ذلك على أساس فردي كعاملين في المجال الإنساني، ولم تعد لدينا علاقات سياسية مع إسرائيل، لقد قطعوها بالكامل".
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