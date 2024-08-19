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عربي-دولي

بشأن التواصل مع السنوار.. هذا ما قالته حماس

Lebanon 24
19-08-2024 | 23:17
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أكد أسامة حمدان القيادي في حركة "حماس"، أن زعيم الحركة الجديد يحيى السنوار، "كان مواكبا لعملية التفاوض الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف حمدان في مقابلة مع "رويترز" أن السنوار "كان مباركا لعملية التفاوض وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها".
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وأشار إلى أن "التواصل معه له أدواته وآلياته، وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطال العدو السنوار لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف".

وكان حمدان قد انتقد إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مقترحا محدثا حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت حمدان إلى أن إعلان بلينكن "يثير التباسات كثيرة"، لأن المقترح الذي أشار إليه وزير الخارجية الأميركي "ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس". (روسيا اليوم)
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