إسرائيل قبلت بمقترح بايدن بشأن صفقة غزة.. والكرة بملعب حماس

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قبلت إسرائيل، مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة غزة، بحسب ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن الكرة في ملعب حماس للموافقة على المقترح.وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، أن الخطوة المهمة هي أن تقول حماس "نعم" للصفقة، مشيرا إلى أن هناك قضايا في صفقة غزة لا تزال معقدة وتتطلب قرارات صعبة.ونوه بلينكن في معرض كلامه بالدور الكبير الذي تلعبه مصر وقطر للوصول لاتفاق بشأن غزة، وأكد أن التوصل لاتفاق بشأن غزة أفضل السبل لإنهاء المعاناة وخفض التصعيد، وأن كل يوم يمر يشكل خطرا على المحتجزين ولذلك الحاجة ملحة لاتفاق.وأفاد بلينكن بأن نتنياهو وافق على وقف النار وفقا لمقترح بايدن، موضحا أن عملية وقف النار في غزة ستكون على مراحل تزامنا مع تبادل الأسرى.كما شدد على الحاجة لموافقة حماس لسد الفجوات في الاتفاق مشيرا إلى أن هناك خبراء يعملون لذلك.وذكر المتحدث أن الرئيس الأميركي جو بايدن طرح اتفاقا مفصلا للهدنة في غزة وحصل على تأييد مجلس الأمن، لافتا إلى أن الهدنة تسمح بإرسال مساعدات إلى غزة.كما أكد أن الهدنة في غزة هي السبيل الوحيد والأفضل لإعادة المحتجزين، وأن الدبلوماسية الأميركية تركز على منع توسع الصراع بالشرق الأوسط.وفي السياق ذاته حذر بلينكن إيران من القيام بأي عمل يؤدي للتصعيد بالمنطقة. (العربية)