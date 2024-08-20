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عربي-دولي
السودان.. حميدتي يلوح باتخاذ خطوات تصعيدية في ظل تعثر التفاوض
Lebanon 24
20-08-2024
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00:15
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توعد قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتصعيد جديد يمنع بموجبه «الجيش السوداني من التحكم بمصير السودان»، وبتبني خيارات جديدة - لم يحددها - لمواجهة رفض «جنرالات الجيش» المشاركة في مفاوضات جنيف.
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ودخلت المباحثات التي تجري في مدينة جنيف السويسرية، أمس، يومها السادس، من دون نجاح يُذكر، لغياب الجيش ورفضه المشاركة فيها، ما لم تتم الاستجابة لطلباته، في حين ظل وفد «الدعم السريع» «مرابطاً» هناك بانتظار وصول وفد الجيش.
وفي موازاة ذلك، أعلن «مجلس السيادة»، في بيان، الاثنين، إرسال الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، وفداً إلى القاهرة للقاء المبعوث الأميركي الخاص توم بيريللو، مؤكداً أن «هذه الخطوة جاءت بناءً على اتصال مع الحكومة الأميركية، واتصال آخر من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي لمناقشة رؤية الحكومة السودانية في إنفاذ اتفاق جدة». (الشرق الأوسط)
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