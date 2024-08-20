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40 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

Lebanon 24
20-08-2024 | 00:32
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عبرت 40 منظمة يمنية غير حكومية، عن خيبة أملها العميقة من التقاعس المستمر للأمم المتحدة في محاسبة جماعة الحوثيين بشأن تسييس المساعدات الإنسانية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفق بيان.
وطالبت المنظمات باتخاذ إجراءات حازمة وفورية ضد جماعة الحوثيين، فيما اتهمن الجماعة بتحويل مسار المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وتعزيز قوتها العسكرية.
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وانتقدت المنظمات، في بيان مشترك وجهنه لمسؤولين أمميين وغربيين ومانحين ودبلوماسيين، ما أسمينه "التقاعس المؤسف" للمنسق المقيم الجديد، جوليان هارنيس، الذي وصفنه بأنه يتبع "نهجًا أكثر ليونة تجاه الحوثيين"، ما يهدد فعالية ومصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة.
ودعت المنظمات إلى تعليق مشاريع الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة إيرانيًا، ونقل المقرات إلى عدن حتى تُظهر التزامًا حقيقيًا بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المدني.
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