Advertisement

عربي-دولي

3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا".. مسؤول إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
20-08-2024 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1236467-638597375922361835.jpg
Doc-P-1236467-638597375922361835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول إسرائيلي عن تطابق وجهة النظر الأميركية مع بلاده تجاه معبر "فيلادلفيا" جنوبي غزة، مشيرا إلى 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" في حال مغادرة المعبر الحدودي.
 
وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بالمطلع على الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن، إلى أن "الأميركيين لم يعارضوا المنطق الاستراتيجي الإسرائيلي بهذا الخصوص".
Advertisement
 
ويؤكد المسؤول أن إسرائيل لا تستطيع مغادرة "فيلادلفيا"، عند الحدود المصرية مع غزة، بالكامل لأننا "لا نستطيع أن نكون متأكدين من قدرتنا على العودة" إذا لزم الأمر بسبب الضغوط الدولية.

وشدد على قبول الولايات المتحدة للنهج الإسرائيلي في ما يتعلق بمعبر "فيلادلفيا"، موضحا أن الجهود ستستمر هذا الأسبوع لإيجاد حل يحمي المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وشبّه المسؤول الموقف الذي يُسمع في دوائر الدفاع الإسرائيلية، والذي يقول "إننا سنعرف كيف نتعامل" مع أي تهديدات قد تنشأ من "حماس" في حال غادرت إسرائيل الحدود بين غزة ومصر، بمقاربة مماثلة لعملية أوسلو للسلام في التسعينيات، وفك الارتباط في عام 2005، والصفقة التي أنهت حرب لبنان عام 2006، أو نهج "حماس مردوعة". (روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:37 | 2024-08-20
04:18 | 2024-08-20
04:11 | 2024-08-20
04:05 | 2024-08-20
04:05 | 2024-08-20
03:49 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24