فقدان رجل أعمال بريطاني بارز بعد غرق يخت فاخر قبالة صقلية

Advertisement

قال خفر السواحل الإيطالي الاثنين إن رجلا لقي حتفه وفُقد ستة آخرون، من بينهم مايك لينش رائد الأعمال البريطاني في مجال التكنولوجيا، بعد أن ضربت عاصفة عنيفة على نحو غير متوقع يختا فاخرا قبالة باليرمو عاصمة إقليم صقلية.وأضاف خفر السواحل في بيان أن اليخت الشراعي (بايجان) الذي يرفع علم بريطانيا ويبلغ طوله 56 مترا غرق وعلى متنه 22 شخصا قبل شروق الشمس بقليل بالقرب من ميناء بورتيتشيلو بسبب سوء أحوال الطقس.وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه تأكد مقتل رجل، يعتقد أنه رئيس الطهاة في السفينة، وأن ستة آخرين بمن فيهم لينش وابنته البالغة من العمر 18 عاما في عداد المفقودين مساء الاثنين.وبحسب شبكة "سي أن أن"، فقد تم إنقاذ خمسة عشر شخصا، بمن فيهم زوجة لينش، أنجيلا باكاريس، وتم نقل طفلة جوا إلى مستشفى الأطفال في باليرمو، وأنه تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى في المجموع، وفقا لمكتب رئيس البلدية.ولم يُكشف عن أسماء الضحايا والمفقودين بعد، لكن شخصا مطلعا على عمليات الإنقاذ أكد أن لينش في عداد المفقودين.وأوضح خفر السواحل أن المفقودين من جنسيات بريطانية وأميركية وكندية.وقال مسؤول في خفر السواحل في باليرمو لرويترز "كانت الرياح قوية للغاية. كان من المتوقع أن يكون الطقس سيئا، لكن ليس بهذه الطريقة".وقال ربان سفينة قريبة لرويترز إنه أدار المحرك حينما هبت العاصفة للسيطرة على السفينة وتفادي الاصطدام بالسفينة بايجان.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المسؤولين البريطانيين على اتصال بالسلطات المحلية بشأن الحادث وإنهم مستعدون لتقديم الدعم القنصلي للبريطانيين المتضررين. (الحرة)