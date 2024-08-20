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عربي-دولي

وزير الدفاع الإيراني المقترح: هدفنا هو تثبيت الردع وجبهة المقاومة جزء من قواتنا المسلحة

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:50
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أبلغ المرشح لتولي وزارة الدفاع الإيرانية، الجنرال عزيز نصيرزاده، نواب البرلمان، أمس، بأن طهران ستواصل «دعم» جماعات «جبهة المقاومة» باعتبارها «جزءاً من القوات المسلحة الإيرانية».
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وقال نصيرزاده إن «المنطقة والعالم رفضا النظام أحادي القطبية بقيادة أميركا، ويسعيان الآن إلى نظام جديد بظهور قوى مثل الجمهورية الإسلامية».
وتابع: «بينما تسعى الدول إلى تشكيل تحالفات وتعاون ضدنا، نسعى إلى بناء شبكة قوية وتوسيعها». كما تعهد دعم صناعة الأسلحة في زمن السلم لبلوغ «الردع الفعال».
وقال أيضاً: «(جبهة المقاومة) ليست مفصولة عنا، عندما نقول القوات المسلحة، فهذا يعني أن (جبهة المقاومة) هي جزء منها».
وأضاف: «سندعم هذه الجبهة سراً وعلناً».
وقال نصيرزاده إن إسرائيل «تجاوزت الخطوط الحمر» باغتيال زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران.
واضاف: «أي شخص يتجاوزها لن نغفر له، ولكن في هذا المسار فإن العقلانية هي السائدة».
(الشرق الأوسط)
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