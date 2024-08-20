وزير الدفاع الإيراني المقترح: هدفنا هو تثبيت الردع وجبهة المقاومة جزء من قواتنا المسلحة



Advertisement وقال نصيرزاده إن «المنطقة والعالم رفضا النظام أحادي القطبية بقيادة أميركا، ويسعيان الآن إلى نظام جديد بظهور قوى مثل الجمهورية الإسلامية». أبلغ المرشح لتولي وزارة الدفاع الإيرانية، الجنرال عزيز نصيرزاده، نواب البرلمان، أمس، بأن طهران ستواصل «دعم» جماعات «جبهة المقاومة» باعتبارها «جزءاً من القوات المسلحة الإيرانية».وقال نصيرزاده إن «المنطقة والعالم رفضا النظام أحادي القطبية بقيادة أميركا، ويسعيان الآن إلى نظام جديد بظهور قوى مثل الجمهورية الإسلامية».

وتابع: «بينما تسعى الدول إلى تشكيل تحالفات وتعاون ضدنا، نسعى إلى بناء شبكة قوية وتوسيعها». كما تعهد دعم صناعة الأسلحة في زمن السلم لبلوغ «الردع الفعال».

وقال أيضاً: «(جبهة المقاومة) ليست مفصولة عنا، عندما نقول القوات المسلحة، فهذا يعني أن (جبهة المقاومة) هي جزء منها».

وأضاف: «سندعم هذه الجبهة سراً وعلناً».

وقال نصيرزاده إن إسرائيل «تجاوزت الخطوط الحمر» باغتيال زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران.

واضاف: «أي شخص يتجاوزها لن نغفر له، ولكن في هذا المسار فإن العقلانية هي السائدة».

(الشرق الأوسط)