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عربي-دولي

اليونيسف: 77 مليون طفل يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Lebanon 24
20-08-2024 | 03:05
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يعاني ما لا يقل عن 77 مليون طفل بواقع 1 بين كل 3 أطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سوء التغذية بشكل أو بآخر، وفقا لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وخلص التقرير إلى أن "55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع بلدان المنطقة".
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وأشار التقرير إلى أن "24 مليون طفل آخر يعانون من نقص التغذية بما فيه التقزم والهزال والنحافة".
وبرغم التقدم الذي تم تحقيقه خلال السنوات العشرين الماضية فيما يتعلق بالحد من انتشار التقزم على المستوى الإقليمي إلا أن المشكلة لا تزال قائمة على نطاق واسع مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة، وفقا لليونيسف.
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه عبئا ثلاثيا متزايد التعقيد من سوء التغذية حيث يقوض نمو وتطور وإمكانات أطفالها في المستقبل".
وأردفت أن "ثلث الأطفال الصغار فقط يحصلون على الأطعمة المغذية التي يحتاجونها للنمو والتطور والازدهار".
ومضت بالقول "هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وتخاطر بأن تصبح أسوأ مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات الأخرى في منطقتنا".
وأوضحت اليونيسف أن "أزمة سوء التغذية في المنطقة تتفاقم بسبب ما يتغذى عليه الأطفال وكيفية تغذيتهم وضعف إمكانية الحصول على الأطعمة المغذية والمياه النظيفة والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وانتشار الأطعمة غير الصحية الرخيصة والغنية بالملح والسكر والدهون".
ودعت منظمة اليونيسف الحكومات إلى "إعطاء الأولوية للتغذية في خططها وسياساتها وميزانياتها التنموية الوطنية".
وأكدت أنها ستواصل دعم البلدان أثناء جمعها لبيانات التغذية الحاسمة للأمهات والأطفال لتعزيز العمل وتنفيذ البرامج.
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة تكثيف الجهود لمنع وعلاج جميع أشكال سوء التغذية وضمان حق كل طفل في الغذاء والأنظمة الغذائية المغذية. (روسيا اليوم)
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