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اسرائيل تستعيد جثث 6 رهائن

Lebanon 24
20-08-2024 | 03:03
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قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه تمكن خلال اللية الماضية، عبر عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من انتشال 6 جثث لمختطفين من داخل نفق في خان يونس وسط قطاع غزة.
وأشار إلى أنه تمت إعادة جثث الرهائن إلى إسرائيل قبل التعرف على هوياتهم، فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إحدى الجثث تعود إلى الرهينة أفراهام مندور، الذي كان ضمن قائمة المختطفين الذين لا يزالون على قيد الحياة.
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وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن تلك العملية"تمت على يد مقاتلي لواء المظليين، ومقاتلي وحدة (يهلوم)، والكتيبة 75 بقيادة الفرقة 98، وبالتعاون مع قوات جهاز الأمن العام".
وشدد في تدونية على منصة "إكس" على أن "نجاح العملية يعود إلى معلومات دقيقة للشاباك، ووحدات الاستخبارات،  ومديرية المخطوفين في قسم الاستخبارات، ما أسفر عن تحديد موقع الجثامين في منطقة خان يونس".
وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي كبير، الجمعة، أن بعض الرهائن الذين لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة يعانون حالات خطيرة، لافتا إلى أنهم قد لا يبقون على قيد الحياة لفترة طويلة، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ولفت إلى أنه وبالتزامن مع الجهود العسكرية، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى العاملة، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل، بتحديد هوية المخطوفين وإبلاغ العائلات".
(الحرة)
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