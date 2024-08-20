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عربي-دولي

بسبب الرد على إسرائيل.. هل من خلافات بين إيران والفصائل الموالية لها؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 10:00
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ذكرت "العربية" أنه منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي، بدأت التصدعات والخلافات تتسلل على ما يبدو إلى "المحور الإيراني". 

ففيما توعدت إيران بالرد والانتقام من إسرائيل لهذا "الانتهاك الصارخ لأراضيها" وفق تعبير بعض مسؤوليها سابقا، إلا أنها رغم ذلك عمدت وراء الكواليس إلى دراسة هذا الرد بتأني بحيث لا يأتي بأضرار جسيمة عليها.
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إلا أن هذا التأني خلق بعض التصدعات في شبكة الفصائل التي أنشأتها على مدى سنوات ودعمتها عسكرياً، سواء في العراق أو اليمن أو حتى لبنان حيث يتواجه حزب الله منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول بشكل شبه يومي مع القوات الإسرائيلية.

فبينما تدرس طهران كيفية ضرب إسرائيل بالقدر الكافي لترسيخ قوة الردع دون تشجيع عمل انتقامي ضخم، يبدو أن المصالح المتنوعة لمختلف الفصائل المتحالفة معها، يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الأمور، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء.

إذ يبدو أن الفصائل العراقية فضلا عن الحوثيين متلهفة لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية والهجمات، بينما تتردد طهران محاولة لجم جماحها.
 
من جانبه، أخبر الرئيس السوري بشار الأسد، إيران أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب، وفق ما مسؤول أمني أوروبي وآخر سوري. لاسيما أن دمشق تواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن سنوات من العقوبات، أدت إلى احتجاجات واستياء بين شرائح كبيرة من سكانها.

لكن يبدو أن الفصائل في العراق والحوثيين يتلهفون لاتباع نهج أكثر عدوانية، ليس فقط تجاه إسرائيل ولكن تجاه القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة أيضا والمصالح الغربية الأخرى، ما يزعج طهران.
 
ويرغب الحوثيون في تنفيذ هجمات واسعة النطاق على السفن الحربية الأميركية والموانئ الإسرائيلية، ليس فقط انتقاما لمقتل هنية، ولكن أيضا ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة الشهر الماضي، وفق ما أكد مسؤولون حوثيون وأوروبيون.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للفصائل العراقية، التي تسعى إلى مهاجمة القواعد الأميركية في العراق وسوريا، سعياً لطردها من المنطقة.
 
أما حزب الله فقد أكد بدوره أن الرد لاغتيال إسرائيل القيادي الرفيع في صفوفه فؤاد شكر، أواخر الشهر الماضي أيضا، آت لا محال.

وأمام هذا التهور والتلهف تبدو القيادة في إيران أكثر حذراً وكذلك حزب الله أيضاً، لاسيما أن البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً.

فيما يرى العديد من المراقبين أن طهران لطالما اعتمدت على أذرعها في المنطقة من أجل تنفيذ أجنداتها المختلفة، وقد لا يختلف الوضع كثيراً في الوقت الحالي.
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