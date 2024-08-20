وزير خارجية العراق: نتحرك داخليا وخارجيا لعدم الدخول في حالة حرب

Advertisement

وسط أجواء من التوتر غير المسبوق في المنطقة، والمخاوف الدولية من توسع الحرب في قطاع غزة إلى صراع أوسع بين إسرائيل وإيران، أكد العراق مجددا سعيه إلى تفادي الانزلاق لحرب أشمل.وشدد وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم، على أن بلاده تتحرك داخليا وخارجيا من أجل منع توسع الصراع.كما أضاف أن المنطقة برمتها تحت الخطر، لكن الجهود الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قد تساعد في فرض هدوء نسبي إقليمياً. ولفت إلى أن العراق جزء من تلك المنظومة التي تساعد وتسعى للتهدئة.إلا أنه أوضح في القوت عينه أن تلك الجهود الدولية لم تصل حتى الآن إلى نتائج. ونبه إلى أن حالة التوتر ستستمر إذا لم يتم التوصل إلى هدنة في غزة.كما حذر من أن دفع العراق إلى حالة الحرب خطر، لافتاً إلى أن الحكومة والأحزاب السياسية تفهم هذه المسألة.إلى ذلك، كشف أن المساعي العراقية الدبلوماسية نجحت في منع واشنطن من الرد على قصف قاعدة عين الأسد.أما في ما يتعلق بالمباحثات العسكرية الجارية مع الجانب الأميركي حول انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد، فأكد أنها مستمرة بين القيادات العسكرية ولم تلغ.إلا أنه أشار إلى أن ظروف المنطقة وحالة التوتر والحرب المحتملة، جعلت الوضع يختلف عما كان عليه قبل سنة.وتعليقا على الرد الإيراني المنتظر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أواخر الشهر الماضي في العاصمة طهران، اكتفى حسين بالقول "يجب أن ننتظر لنرى إن كانوا سيردون أم لا"وختم مشددا على أن الحكومة والبرلمان العراقيان هما من يمتلكان قرار الحرب والسلم.كما أكد أن السلطات العراقية مستمرة في حماية البعثات الأجنبية فضلا عن المستشارين والدبلوماسيين الأجانب على أراضيها من أي اعتداءات.(الحدث)