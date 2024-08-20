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عربي-دولي

فضيحة جديدة في الجيش الإسرائيلي.. هكذا قُتل أحد الضباط

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:18
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط مظلي في خان يونس بـ"بنيران سلاح الجو" الذي هاجم مبنى تحصنت فيه قوات إسرائيلية.
 
وقال الجيش في بيان إنه "عند الساعة السادسة والنصف صباحا في حي حمد في مدينة خان يونس، تبين من المعاينة الأولية أن سلاح الجو أطلق النار على مسافة 300 متر من القوة، وهو سلاح كان من المفترض أن يصيب الهدف، انحرف لسبب غير معروف وأصاب شقة مجاورة".
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وأضاف: "أسفر ذلك عن انهيار جدار في المبنى الذي قتل فيه الضابط شاحر بن نون (21 عاما) من بيتح تكفا، على الفور، وإصابة 6 آخرين".
 
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة مقتل وإصابة عدد من جنوده بنيران صديقة. (روسيا اليوم) 

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