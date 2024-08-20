أستراليا وإندونيسيا تبرمان معاهدة دفاعية تاريخية

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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن بلاده وإندونيسيا اتفقتا على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي ترقى لمستوى معاهدة مما يسمح لجيش كل بلد بالعمل من البلد الآخر.وذكر ألبانيزي في مؤتمر صحافي مشترك في كانبيرا مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو "سيكون ذلك بمثابة ركيزة أساسية لبلدينا لدعم أمن بعضنا البعض، وهو أمر ضروري لكلا البلدين ولاستقرار المنطقة التي نتقاسمها أيضاً".وتتقاسم أستراليا وإندونيسيا أطول حدود بحرية في العالم وتتعاونان بالفعل في عدد من القضايا تشمل الأمن والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس "الخريطة تحدد بالفعل أن أستراليا وإندونيسيا باعتبارهما أقرب جارتين لديهما مصير مشترك، لكن من الآن فصاعداً، هذا المصير تحدده إلى حد كبير الثقة الاستراتيجية العميقة".