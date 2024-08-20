خطأ كبير... "طائرات روسية" تُحلّق في سماء كندا؟

سقط حزب المحافظين الكندي في زلة سبّبت له إحراجا محليا وعالميا بعد أن نشر رئيس الحزب على حسابه في منصة "إكس" طائرات مقاتلة روسية "للدفاع عن الوطن" معتقدا أنها مقاتلات كندية.



وأكدت شبكة "CBC" التلفويونية الكندية أن رئيس حزب بيير بويليفر استخدم لقطات لطائرات مقاتلة روسية بدلا من لقطات المقاتلات الكندية في الفيديو الإعلاني الخاص به. (روسيا اليوم)

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