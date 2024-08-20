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عربي-دولي

خطأ كبير... "طائرات روسية" تُحلّق في سماء كندا؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 06:35
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سقط حزب المحافظين الكندي في زلة سبّبت له إحراجا محليا وعالميا بعد أن نشر رئيس الحزب على حسابه في منصة "إكس" طائرات مقاتلة روسية "للدفاع عن الوطن" معتقدا أنها مقاتلات كندية.

وأكدت شبكة "CBC" التلفويونية الكندية أن رئيس حزب بيير بويليفر استخدم لقطات لطائرات مقاتلة روسية بدلا من لقطات المقاتلات الكندية في الفيديو الإعلاني الخاص به. (روسيا اليوم)
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