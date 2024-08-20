تقرير يكشف: أميركا تخوض "4 حروب باردة"

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وأشار إلى أنّ الولايات المتّحدة "تخوض 4 حروب باردة مختلفة" مع الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وتحتاج إلى التوصل إلى طرق لإحداث الفُرْقة والانقسام بينها. ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ العضو في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي كريم سجادبور، والذي تركز أبحاثه على الشؤون الإيرانية والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، يعتقد أن الولايات المتحدة تواجه حرباً باردة متعددة الجوانب، وليس "صراعاً شاملاً".وأشار إلى أنّ الولايات المتّحدة "تخوض 4 حروب باردة مختلفة" مع الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وتحتاج إلى التوصل إلى طرق لإحداث الفُرْقة والانقسام بينها.

وأضاف سجادبور أن السؤال الذي يجب على الولايات المتحدة طرحه هو: "هل هناك استراتيجية قابلة للتطبيق يمكننا من خلالها، بدلاً من زيادة توحيد هذه الدول ضدنا، هل هناك استراتيجية يمكن أن تخلق انقسامات بينها نظراً لأن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أنظمة مختلفة تماماً؟"



وقال: "إنها في الواقع تتبنى قيماً متباينةً ومصالح متنافسة في كثير من الأحيان. لكن في الوقت الحالي، يشتركون في هذا الهدف الشامل المتمثل في الرغبة في هزيمة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. والسؤال هو، هل هناك استراتيجية قابلة للتطبيق من جانب الولايات المتحدة بحيث تخلق انقسامات بينها بدلاً من محاولة محاربتهم جميعاً في وقت واحد، وبدلاً من جمعهم معاً عليها بشكل أكبر".



وتحدث سجادبور عن سبب اعتقاده بأنه "ليس هناك احتمال كبير" بأن العالم يتجه نحو حرب شاملة، وقال إنه يشكك في أن بوتين، الذي يُقال إنه يستورد الأسلحة من إيران، قد يرغب في تورط طهران في حرب أكبر في الشرق الأوسط.



وقال سجادبور: "لا أحد مهتم حقاً بصراع واسع. ومن التطورات المثيرة للاهتمام على مدى الأسبوعين الماضيين أن فلاديمير بوتين، أحد الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين لإيران، أرسل رسالة إلى طهران لممارسة ضبط النفس".

وأضاف: "أحد المخاوف التي يُقال إن بوتين يشعر بها هو مصير مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين من أصل روسي، والمواطنين الروس المقيمين في إسرائيل. إنه يريد تجنب الصراع الذي قد يعرضهم للخطر. وكما تعلمون، يخوض بوتين حربه الكاملة مع أوكرانيا ويعتمد على الأسلحة الإيرانية لخوض تلك الحروب. لذا فهو قلق بشأن تورط إيران في حرب شاملة، وفي هذه الحالة، سيكون عليهم استخدام أسلحتهم الخاصة بدلاً من إرسالها إلى روسيا".



وتابع سجادبور: "لذا، أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الناس يحاولون وضع المكابح على صراع شامل سيشكّل تطوراً مخيفاً للغاية، لكنني لا أعتقد أنه من المرجح أن ننزلق إلى صراع شامل". (الإمارات 24)