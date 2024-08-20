ترامب ينشر صوراً معدلة... هل تدعمه تايلور سويفت؟

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نشر المرشح للإنتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا معدّلة توحي بأنّه سيحصل على دعم النجمة تايلور سويفت ومحبيها الكثر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.وتايلور سويفت التي يتم التركيز على التأثير الذي قد تُحدثه على بعض الناخبين الأميركيين الشباب، لم تعلن رسميا بعد دعمها لأي مرشح للانتخابات المرتقبة في الخامس من تشرين الثاني، على الرغم من دعمها في العام 2020 جو بايدن ضد دونالد ترامب الذي اتهمته بأنه "أجّج النزعة القائمة على تفوّق العرق الأبيض والعنصرية خلال ولايته".ونشر الرئيس الجمهوري السابق، الأحد، صورا مُعدّلة، قال أحد الخبراء إن بعضها أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، توحي بأنّ المغنية ومحبيها المعروفين باسم "سويفتيز"، سيدعمون حملته.وفي منشور عبر منصته "تروث سوشل" يُظهر تايلور سويفت وهي تطلب من محبيها التصويت لترامب، كتب الرئيس السابق "أقبل".وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، قال الخبير في التحقق الرقمي لدى جامعة كاليفورنيا في بيركلي هاني فريد إن صورة النجمة هي إما "مطورة من برنامج ذكاء اصطناعي أو عُدّلت ببساطة بطريقة كلاسيكية".والمنشور مصحوب بصور لنساء يرتدين قمصانا تحمل شعار "سويفتيز فور ترامب"، أوضح فريد أن بعضها "يظهر بوضوح" أنّها مطورة من أداة ذكاء اصطناعي.ولم تعلّق سويفت أو أحد المقرّبين منها على المنشور.