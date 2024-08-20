إيران تطلق منطاداً فوق العراق.. والسبب؟

Advertisement

أعلن وزیر الاتصالات الإيراني عیسی زارع بور إطلاق منطاد فوق منفذ مهران الحدودي مع العراق لتوفیر خدمة الإنترنت المجاني في المنطقة.وأشار الوزیر إلی أن بالونات الإتصالات هذه تستخدم أيضا في حالة انقطاع وتشبع البنية التحتية للاتصالات الأرضية لافتا إلى أن أحد هذه البالونات یقدم حالیا خدمة الإنترنت المجاني للزوار الإيرانيين علی منفذ مهران الحدودي.وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن بالونات الإنترنت وبدلا من مقابلة الرياح، تستخدم "الذكاء الاصطناعي" لتغيير ارتفاعها وتستفید أیضا من تدفق الهواء للوصول إلى وجهتها ما يمكن أن يؤدي إلى قطع مسارات طويلة أو معقدة ولكنها في نفس الوقت لا تتطلب الطاقة الكثيرة.. كما یمکن لهذه البالونات توفير الوصول إلى الإنترنت بشكل أكثر استقرارا.وبناء علی ذلك، فإن بالونات الاتصالات هي بالونات ثابتة يمكن وضعها على ارتفاع یبلغ 500 متر وإقامة الإتصالات الأرضية ویمکن إستخدام هذه البالونات في الأوقات الحرجة.وكشف زارع بور إنه خلال هذه الفترة تم إنشاء جیل جدید من منصات المراقبة لمناطید الإتصالات ویقدم حالیا أحد هذه المناطید خدمة الإنترنت مجانا للزوار علی منفذ مهران.