أعلنت إيرينا غيراشينكو عضو البرلمان الأوكراني عن حزب "التضامن الأوروبي" موافقة البرلمان على مشروع قانون منح الإقامة للأجانب المقاتلين في صفوف قوات كييف.





ويتيح قانون نظام كييف الجديد "منح الإقامة المؤقتة والدائمة للمقاتلين الأجانب وأسرهم حتى في حال انتهاء صلاحية وثائقهم".

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كما سيجوز لهم إجراء الاختبار المطلوب للحصول على تصريح الإقامة في غضون عامين بعد إلغاء الأحكام العرفية.



أما مواطنو روسيا وبيلاروس الحاصلون على الجنسية الأوكرانية، سيتعين عليهم تقديم طلب التخلي عن جنسيتهم السابقة خلال عام واحد، على أن يتم تجميد طلبات الجنسية المقدمة من مواطني روسيا وبيلاروس حتى مرور عام واحد على إلغاء الأحكام العرفية.



وفي وقت سابق أعلن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عن حق الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا في الحصول على الجنسية الأوكرانية فورا. (روسيا اليوم)