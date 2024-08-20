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عربي-دولي

الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال الأميركية

Lebanon 24
20-08-2024 | 10:50
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استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال الأميركية سيتفاني هولمز وأبلغتها احتجاج موسكو على "مرافقة صحفيين أميركيين نازيي قوات كييف في مقاطعة كورسك".

وأعلنت لخارجية الروسية أنه تمت الإشارة لهولمز إلى أن "المرتزقة الأجانب الذين يعبرون الحدود الروسية يصبحون أهدافا مشروعة للجيش الروسي". (روسيا اليوم)
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