الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال الأميركية

استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال الأميركية سيتفاني هولمز وأبلغتها احتجاج موسكو على "مرافقة صحفيين أميركيين نازيي قوات كييف في مقاطعة كورسك".



وأعلنت لخارجية الروسية أنه تمت الإشارة لهولمز إلى أن "المرتزقة الأجانب الذين يعبرون الحدود الروسية يصبحون أهدافا مشروعة للجيش الروسي". (روسيا اليوم)

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