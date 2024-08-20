اسرائيل رفضت وقف إطلاق النار خلال المحادثات.. هذه العراقيل تعترض مفاوضات هدنة غزة

Advertisement

تكشفت تفاصيل جديدة عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر، بغية الدفع نحو تقليص الثغرات والاختلافات بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية" اليوم الثلاثاء، عن توافق الجانبين المصري والأميركي على تقليص عدد النقاط الخلافية في هذا الملف الشائك.كما اتفقا على ضرورة وضع إطار زمني لبدء تنفيذ الخطوات الأولى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.إلا أن المصادر أوضحت أنه لا تزال هناك بعض النقاط العالقة، كاشفة أن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار خلال استمرار المحادثات.إعادة اعتقال السجناءوأوضحت أن حماس طالبت بهدنة مؤقتة من أجل التمكن من تحديد عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وجمع معلومات كاملة عنهم، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الطلب.كما بينت أن إسرائيل تمسكت بإبعاد عدد من قادة حماس خارج غزة بعد انتهاء الحرب، وتشبثت بضرورة عدم وجود أي دور لحماس في إدارة القطاع.إلى ذلك، كشفت المصادر أن تل أبيب رفضت تقديم تعهدات بعدم إعادة اعتقال السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم تنفيذا لأي اتفاق محتمل.هذا وشددت المصادر أيضا على أن مصر أبلغت الجانب الأميركي تمسكها بموقفها تجاه ملف معبر رفح ومحور فلادلفيا، اللذين أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقت سابق اليوم أنه لن يتخلى عنهما.المقترح الأميركيوكان بلينكن أعلن سابقا أن نتنياهو وافق على المقترح الأميركي لوقف النار.فيما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن حماس بالتراجع عن موافقتها السابقة عليه، وهو ما نفته الحركة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن المقترح الذي عرض الأسبوع الماضي في مفاوضات الدوحة مختلف تماماً عن خارطة الطريق التي عرضها بايدن أواخر مايو الماضي، ووافقت عليه الحركة في الثاني من يوليو المنصرم.يذكر أن واشنطن كانت أعلنت الأسبوع الماضي، أنها قدمت مقترحاً انتقالياً خلال المحادثات التي جرت في قطر، بهدف سد الثغرات في خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما اتهمتها حينها حماس بأنها أذعنت للشروط الإسرائيلية.ولا يزال نتنياهو يتمسك بعدم الانسحاب بشكل كامل من القطاع المدمر، وإبقاء سيطرته الأمنية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، فضلا عن وقف نار مؤقت، وهو ما ترفضه حماس والجانب المصري على السواء.(العربية)