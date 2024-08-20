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عربي-دولي

على وجه السّرعة.. أوكرانيا طالبت بالحصول على هذه المعدات من الناتو

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:00
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طلبت أوكرانيا على وجه السرعة معدات إنشائية وهندسية وطبية ثقيلة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقا للائحة طلبت أوكرانيا 17 حفارة ثقيلة مجنزرة و10 حفارات ثقيلة بعجلات، و30 مقطورة جرارة لنقل بضائع يصل وزنها إلى 100 طن، و25 سيارة إسعاف مصفحة، بالإضافة إلى 27 مركبة إطفاء حريق.
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وجاء في بيان المركز: "وفقا لالتزاماته، يقوم المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث بتشاطر هذا الطلب مع نقاط الاتصال الدولية للاستجابة للكوارث في الدول الأعضاء والشريكة في حلف الناتو".
وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترنكو أن قوات كييف تستخدم في مقاطعة كورسك على نطاق واسع المعدات الثقيلة والأسلحة التي زودتها بها دول حلف "الناتو".

وقالت بيترنكو: "خلال عمليات الفحص، ثبت أن الجانب الأوكراني في مقاطعة كورسك يستخدم على نطاق واسع الأسلحة الصغيرة والمعدات الثقيلة وراجمات الصواريخ وغيرها من الأسلحة التي توفرها دول الناتو". (روسيا اليوم)

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